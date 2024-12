Merate, cena di Natale con la Pro Loco con sguardo al rinnovo del direttivo

L’appuntamento per il rinnovo del direttivo della Pro Loco è martedì 17 dicembre

Ieri sera i ringraziamenti del sindaco Salvioni che sembrano fugare ogni dubbio sull’ipotesi di un ribaltone

MERATE – “Sono stati tre anni colmi di soddisfazioni, esperienze e crescita in un gruppo in cui ogni singolo consigliere ha dimostrato capacità, impegno e amore per la città. Ringrazio quindi tutto il direttivo, chi lascerà questa avventura e chi si è reso disponibile per cominciare un nuovo cammino di volontariato per Merate. Andiamo avanti insieme!” Con queste parole accorate Simona Vitali, presidente della Pro Loco, ha dato il benvenuto ieri sera, giovedì, alle persone, circa una cinquantina, che hanno preso parte alla tradizionale cena di Natale tenuta al ristorante Cacciatori di Imbersago.

Non hanno voluto mancare all’appello il sindaco Mattia Salvioni e gli ex vice sindaci Giuseppe Procopio, ancora raggiante per il successo raggiunto con la mostra di Caravaggio e Alfredo Casaletto.

Un’occasione per trascorrere un momento di spensieratezza e condivisione, giunto quest’anno alla vigilia di un appuntamento importante per la Pro Loco visto che martedì 17 dicembre, alle 20.30, in sala civica, è in programma l’assemblea per il rinnovo del direttivo.

Nonostante le voci, circolate nelle ultime settimane, relative a un possibile ribaltone all’interno del sodalizio con sede in via Roma (per via della vicinanza della presidente alle ultime elezioni con la coalizione di centrodestra), l’ipotesi più accreditata è che si andrà verso una riconferma della presidente uscente Simona Vitali che, ieri sera, ha incassato anche i pubblici ringraziamenti del sindaco Mattia Salvioni, pronto a riconoscere alla numero uno della Pro Loco quanto svolto, con impegno, determinazione e passione in questi tre anni, per il bene della città.

Della sua squadra faranno parte l’attuale vice Monica Villa, il tesoriere Giuseppe Papaleo e gli attuali consiglieri Andrea Simonetti e Simona Russi. Hanno deciso invece di non presentarsi Filippo Cramarossa (segretario), Carlo Porro, Franca Pelosi, Marta Fumagalli, Davide Rota e Diego Riva con l’avvicendamento che vedrà l’ingresso dei giovani Federico Giannini e Sara Torrisi, già noti per l’impegno nell’organizzazione della manifestazione Merate DiVino e di Vito Galluzzo e Rosi Perrotta, a loro volta già “arruolati” in molte manifestazioni e iniziative. Completano la squadra Celestino Padrazzoli e Letizia Dorinzi.

Martedì sera potranno votare gli iscritti alla Pro Loco, il cui numero è cresciuto notevolmente negli ultimi tre anni passando da 67 a quasi 350, tesserati da almeno tre mesi (una regola inserita nello Statuto dopo un clamoroso ribaltone verificatosi molti anni fa).

Una volta eletti gli undici consiglieri, il direttivo si potrà riunire per l’assegnazione delle cariche con la nomina di presidente, vice, tesoriere e segretario.

