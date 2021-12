Merate, città da 30 anni: una cartolina speciale per festeggiare il compleanno

Appuntamento domani, lunedì 27 dicembre, dalle 14 alle 20 nell’atrio del Comune

Sarà possibile ritirare la cartolina con lo speciale annullo filatelico dedicato all’anniversario

MERATE – Una cartolina speciale per festeggiare il 30° anniversario del titolo di “città”. E’ la proposta del Comune di Merate che, in collaborazione con Poste Italiane Spa, ha realizzato 6000 cartoline, alle quali sarà possibile apporre uno speciale annullo filatelico dedicato per ricordare l’importanza storica dell’evento. Un regalo per tutta la cittadinanza che sarà possibile ricevere lunedì 27 dicembre a partire dalle 14 fino alle 20 presentandosi nell’atrio del Comune in piazza degli Eroi. Non solo. Lo speciale annullo filatelico di Poste Italiane dopo la manifestazione sarà disponibile allo sportello filatelico dell’ufficio postale di Merate per centoventi giorni per poi essere esposto al Museo Storico della Comunicazione a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

“Sono onorata di aver seguito questo progetto sin dall’inizio, che ci permette di lasciare una

traccia indelebile nel tempo di questo traguardo – sottolinea l’assessore Fiorenza Albani -. Ringrazio gli uffici comunali che hanno coordinato tutta la procedura e soprattutto i ragazzi di IMS Droni di Cernusco Lombardone che, collaborando col mio assessorato, mi ha permesso di scegliere tra numerose e particolari fotografie della nostra bellissima Città. Inoltre, sempre per ricordare l’anniversario, sono state pubblicate in esclusiva pergamene con elementi grafici in oro nella quantità di 60 esemplari”.