Il bollettino settimanale sull’andamento del Covid fornito dal sindaco Massimo Panzeri

Dieci positivi in più rispetto a sette giorni fa: da inizio pandemia si sono infettati 1096 meratesi

MERATE – Dieci positivi in più rispetto a settimana scorsa con un aumento di ben 28 persone dei sottoposti a quarantena, il cui numero totale è ora di 48, più del doppio rispetto a sette giorni fa. E’ questo l’aggiornamento fornito dal sindaco Massimo Panzeri in merito all’andamento dell’epidemia da Covid 19 in città.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ovvero dal febbraio 2020, sono 1096 i cittadini che hanno contratto l’infezione, pari al 7,42% della popolazione residente a Merate. Di questi, purtroppo, 50 sono deceduti. Gli attuali positivi sono 48, così come appunto le persone in quarantena di cui 27 sono rappresentate da persone con età inferiore ai 20 anni.

“Si raccomanda a tutti un atteggiamento prudente, in particolare negli ambienti popolati, onde evitare un peggioramento della situazione. Alla data odierna il 95,05% dei Cittadini di Merate, pari a 12.362 persone, ha ricevuto la 1^ dose di vaccino, su un target di popolazione di 13.006; a 11.453 persone è già stata somministrata anche la 2^ dose” conclude Panzeri.