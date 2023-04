Merate, energie rinnovabili: Pro Loco in campo con la casetta green

L’originale iniziativa della Pro Loco: da sabato sarà possibile ricaricare il proprio cellulare alla casetta

Posizionati due pannelli fotovoltaici sul tetto della casetta. L’idea del consigliere Simonetti: “Ognuno deve fare la sua parte per proteggere il pianeta”

MERATE – Due pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto della casetta in piazza per produrre energia. E’ una scelta green quella che vede protagonista la Pro Loco di Merate che ha deciso di impegnarsi in prima fila nel campo delle energie rinnovabili grazie all’impegno e alla dedizione del consigliere Andrea Simonetti.

Al tavolo dei relatori ieri sera, mercoledì, durante la presentazione del progetto della Cer, la comunità energetica rinnovabile, (che tratteremo in un articolo successivo), Simonetti ha voluto mostrare come la “rivoluzione” energetica possa iniziare davvero dal basso.

“Avevamo la possibilità di tenere la casetta di Babbo Natale in piazza ancora per qualche mese e abbiamo deciso di non lasciarla vuota – ha detto Simonetti ricordando l’impegno a contrassegnare anche il Natale sul fronte del risparmio energetico con gli abeti illuminati pedalando -. Abbiamo posizionato due pannelli fotovoltaici da 240 watt grazie ai quali riusciamo a far funzionare, in un sistema a isola non connesso alla ree, un frigorifero da campeggio, una lampadina e una porta usb. Il tutto per un investimento da circa 300 euro”.

Per allargare il giro e coinvolgere la cittadinanza, sabato 8 aprile dalle 10 alle 12 sarà possibile recarsi alla postazione infopoint della Pro Loco per ricaricare i propri telefoni cellulari usando i pannelli della Pro Loco. La stessa offerta verrà garantita poi da lunedì 10 aprile, dalle 10 alle 19, coniugando così l’attività di promozione turistico culturale della Pro Loco a quella di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.

“Ci siamo chiesti cosa potessimo fare noi per proteggere il pianeta dall’effetto serra e abbiamo così deciso di partire da questo piccolo progetto impegnandoci poi in una campagna informativa e illustrativa aperta a tutti i cittadini”. Già individuate le date degli incontri, fissati per il 22 aprile e il 13 maggio alle 11, ovviamente alla casetta della Pro Loco. “La nostra speranza ora è che il Comune ci autorizzi a stare in piazza anche dopo giugno in modo da continuare ad avere un’info point nel cuore della città”.