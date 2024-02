Merate, il bilancio della Polizia locale: raddoppiate, in un anno, le notizie di reato

Sanzioni stabili rispetto al 2022, in aumento gli incidenti: “Siamo tornati a dati pre Covid”

Tante le attività svolte dal comando di Polizia locale nel 2023 con un occhio di riguardo alla nuova viabilità entrata in vigore a Pagnano

MERATE – Poco più di 2mila (per la precisione 2.146) sanzioni all’anno, in linea con quanto registrato nel 2022 quando i verbali erano stati 2.157 per un totale di circa 220mila euro incassati, a fronte dei 210mila messi a preventivo. Sono numeri in continuità con l’anno precedente quelli emersi dal bilancio 2023 della Polizia locale, presentato questa mattina, giovedì, in conferenza stampa dal comandante della Polizia locale Davide Mondella e dal sindaco Massimo Panzeri.

A balzare all’occhio è però il numero delle notizie di reato, segnalate alla Procura, raddoppiate in un anno e passate da 10 a 20: si tratta di segnalazioni dovute, per la maggior parte dei casi, a episodi di vandalismi al bene pubblico che si sono registrate in città negli ultimi mesi, come la vicenda dei danneggiamenti alla nuova palestra della scuola media che si è chiusa con la denuncia dei vandali, identificati anche grazie alle telecamere. A essere aumentate sono state anche le notifiche di atti di polizia giudiziaria, richieste dalla Procura a seguito dell’attività investigativa.

Hanno fatto registrare un notevole incremento anche gli incidenti rilevati, passati dai 42 del 2022 ai 58 del 2023, di cui 33 con lesioni e per fortuna nessuno mortale. “Stiamo tornando ai numeri pre Covid” ha puntualizzato il comandante Mondella, sottolineando l’impegno del Comando di piazza degli Eroi al pattugliamento del territorio e allo svolgimento di attività di prevenzione.

Particolari su cui si è soffermato anche il sindaco Panzeri, evidenziando i 53 servizi serali svolti dalla Polizia locale, la cui dotazione è stata ulteriormente implementata attraverso l’acquisto di un etilometro, utilizzato soprattutto nei controlli notturni. In totale nel 2023 sono stati controllati 3.393 veicoli e 3.323 persone. “Sono numeri in ribasso perché non tutta l’attività da noi svolta si traduce in un verbale” ha rimarcato Mondella, da settembre 2020 alla guida del comando la cui pianta organica è attualmente costituita da 8 persone (comandante incluso). “Eravamo a 10 e siamo scesi di due unità per via della cessazione del rapporto lavorativo di due agenti – ha precisato Panzeri -. Stiamo lavorando per rinforzare l’organico”.

L’anno che si è da poco concluso ha segnato anche un importante intervento della Polizia locale di modifica alla viabilità nella frazione di Pagnano dove sono entrati in funzione nuovi sensi unici e divieti di accesso per i non residenti in alcune fasce orarie in modo da evitare che le strette strade della frazione venissero utilizzate come vie di fuga per sfuggire alle code sulla provinciale. “Abbiamo creato una nuova zona 30 davanti alle scuole (primaria e materna, ndr) e dopo un primo periodo di tolleranza, necessario per informare delle modifiche, abbiamo iniziato a sanzionare chi non rispetta i divieti”.

Per quanto concerne la sicurezza e l’ordine pubblico Panzeri ha poi sottolineato come Merate abbia aderito anche lo scorso anno al progetto stazioni sicure e al bando ministeriale scuole sicure, grazie al quale sono state allocate delle telecamere nelle zone esterne delle scuole superiori cittadine, ovvero Viganò, Agnesi e Clerici. In generale, il 2023 ha visto incrementare il numero di occhi elettronici sul territorio: un potenziamento che si è rilevato valido per l’attività di controllo e prevenzione.

Le telecamere sono servite in diversi casi anche a risalire all’identità di chi ha abbandonato i rifiuti (7 i casi nel 2023 a cui vanno aggiungersi 3 sanzioni elevate a gennaio 2024) o le deiezioni canine: 11 le multe elevate in quest’ultimo caso, a fronte di un fenomeno ampiamente più diffuso e mal digerito dalla popolazione.