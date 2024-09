Merate, il Comune promuove un incontro per far ripartire i gruppi di cammino

Appuntamento venerdì 20 settembre alle 18 al centro anziani per la presentazione del progetto

L’obiettivo è rimettere in moto i gruppi di cammino, sospesi durante l’emergenza Covid e non più ripartiti

MERATE – Far ripartire i gruppi di cammino in città, consapevoli dell’importanza della promozione dell’attività fisica moderata tra la popolazione. E’ l’obiettivo dell’incontro in programma venerdì 20 settembre alle 18 al centro sociale anziani Regina Teodolinda di piazza don Minzoni.

Durante l’appuntamento verranno approfonditi in termini scientifici i guadagni di salute derivanti dalla pratica dei gruppi di cammino, presentati i walking leader e l’organizzazione; a seguire rinfresco per tutti. Già fissata la prima uscita dei gruppi di cammino, in programma giovedì 26 settembre con partenza dal centro sociale “Regina Teodolinda” di piazza Don Minzoni alle 17.30, orario scelto per favorire la partecipazione di tutti i cittadini, anche di lavoratrici/tori. Per superare i problemi di parcheggio è prevista una fermata intermedia al piazzale del Cimitero, per poi proseguire insieme sui percorsi individuati guidati dai Walking Leader.

Il progetto è sostenuto con vigore dall’amministrazione comunale. L’assessore Gianpiero Airoldi e il consigliere con delega al progetto Città Sane Franco Tortorella spiegano: “Uno dei punti fermi del programma dell’Amministrazione è avviare per Merate il progetto OMS – Città sane che intende favorire in modo organizzato opportunità di salute e benessere dei cittadini. La prima azione prioritaria di questo programma è il rilancio dei gruppi di cammino, nati nel 2007 nel territorio lecchese e promossi a Merate dal 2010 e purtroppo sospesi a causa dell’emergenza Covid”.

Durante l’estate l’Assessore allo Sport ha preso contatto con i referenti di Ats Brianza e avviato riunioni con volontari e associazioni coinvolti per il ruolo strategico di accompagnatori (Walking Leader): “Vogliamo offrire un’opportunità di partecipazione non solo per i residenti ma anche per i cittadini dei comuni limitrofi dove non sono presenti gruppi di cammino, secondo il principio di accoglienza previsto dallo stesso codice etico dei Gruppi di Cammino e il ruolo trainante sul territorio di Merate. Il rilancio del gruppo meratese potrebbe costituire stimolo per la ripartenza di gruppi di cammino in altri Comuni”.

Molteplici i risvolti positivi dell’attività fisica moderata e regolare sia per persone con determinate patologie (come diabete, obesità, ipertensione e patologie cardiovascolari, osteoporosi, prevenzione oncologica e dell’Alzheimer, depressione), sia per persone sane,: oltre all’aspetto sanitario, va considerato anche quello delle relazioni sociali e interpersonali, oltre che la figura di “guardiani del territorio” rispetto allo stato e protezione dell’ambiente. Il Gruppo non è rivolto solo alla popolazione over 65 ma a tutti gli adulti che avrebbero comunque beneficio da una regolare attività cardiocircolatoria, costantemente consigliata anche dai medici di famiglia, che sosterranno l’iniziativa.

Chiunque interessato può ricevere informazioni contattando l’Ufficio Sport del Comune di Merate al numero telefonico 039.5915929 o all’indirizzo mail sport@comune.merate.lc.it. La partecipazione è libera e gratuita: non è necessario alcun certificato di idoneità sportiva o per attività ludico-motoria. Per partecipare è necessaria l’iscrizione e la compilazione del modulo di adesione/liberatoria presso il Centro Sociale “Regina Teodolinda” negli orari di apertura oppure presso i Walking Leader al punto di partenza della camminata.

Per partecipare bastano un paio di scarpe sportive, abbigliamento adeguato alle condizioni meteorologiche, una bottiglietta di acqua e la voglia di stare insieme in compagnia per un’oretta della giornata.