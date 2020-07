Merate, il plauso ai 13 ragazzi di Util’Estate: “Avete lavorato sodo”

Ieri, giovedì, la consegna del buono, spettante ai ragazzi che hanno preso parte a Util’Estate

Tredici ragazzi al lavoro per il bene comune: la soddisfazione di organizzatori e partecipanti

MERATE – Hanno lavorato sodo, mostrando impegno e determinazione nel migliorare un bene comune. Sono tredici i ragazzi che quest’anno hanno preso parte a Util’Estate, iniziativa rivolta ai ragazzi dai 15 ai 18 anni promossa dal Comune in collaborazione con Retesalute.

Suddivisi in due gruppi, coordinati dagli educatori Mattia e Marta, i ragazzi hanno dovuto rimboccarsi le maniche per scartavetrare i corrimani presenti sulle rampe degli accessi laterali del Comune (fronte ufficio anagrafe e polizia locale), passando poi a sistemare anche le panchine del parco delle Rimembranze di Piazza degli Eroi. Non solo, ma sono risultati una risorsa preziosa in supporto al centro estivo comunale nell’organizzare una riuscitissima caccia al tesoro e hanno anche sfruttato un giorno di pioggia per sistemare la scaffalatura della biblioteca.

Un lavoro approvato anche dai classici pensionati da cantiere

“Siete stati davvero bravi perché non vi siete mai lamentati nonostante la ripetitività del lavoro su corrimani e panchine – ha ribadito Gianni, coordinatore della cooperativa La Grande Casa che ha gestito le attività sotto la regia di Retesalute – . Non solo, ma avete anche tenuto botta alle tante persone di passaggio in piazza pronte a dare suggerimenti e consigli”. I classici pensionati da cantiere (gli umarell) a cui la presenza dei ragazzi di Util’Estate non è passata inosservata, colorando e vivacizzando, anche a suon di musica, le mattinate del centro di Merate.

Ieri la consegna del buono spesa

Ieri pomeriggio, giovedì, il cortile della biblioteca ha ospitato la breve cerimonia di consegna del buono spesa conferito ai ragazzi come premio per il loro impegno a favore del bene comune. Soddisfatti anche gli educatori. Mattia, alla quarta esperienza con Util’Estate, ha parlato di due settimane intense e belle mentre Marte ha sottolineato il lavoro “tosto”, svolto sempre son il sorriso. “Penso che il valore aggiunto di questa iniziativa sia stata quella di creare 13 nuove relazioni” ha aggiunto Gianni, dando poi la parola ai singoli ragazzi iscritti che hanno sottolineato di aver trascorso due settimane intense e ricche di stimoli. A loro è andato il plauso dell’assessore al Welfare Franca Maggioni, che ha voluto omaggiare i ragazzi con un libro. A loro il grazie anche di Francesca Brivio, coordinatrice di Piazza l’idea