Merate: inaugurata la Pump Track, una festa di sport e aggregazione

Si tratta di un circuito adatto a biciclette, skateboard e roller, progettato per far divertire gli sportivi di ogni età in totale sicurezza

Questa mattina il taglio del nastro alla presenza del sindaco Salvioni e del suo predecessore Panzeri che aveva avviato il progetto

MERATE – Inaugurazione ufficiale la Pump Track di Merate, presso la frazione di Brugarolo, pista adatta a bici, ma anche skateboard e roller, caratterizata da salite, discese e curve paraboliche.

Un evento, quello di oggi, che ha trasformato il nuovo circuito in una festa per grandi e piccoli, sottolineando l’importanza dello sport come momento di aggregazione e divertimento per tutta la comunità.

Il taglio del nastro questa mattina, con il sindaco di Merate, Mattia Salvioni, arrivato sul posto in bicicletta e con casco, pronto a provare di persona il circuito. “È un momento bello di gioco e sport. Teniamo bene questo luogo e prendiamocene cura. Questo spazio deve vivere, e in futuro potremmo pensare a nuovi miglioramenti, come l’illuminazione o una postazione per piccole manutenzioni. Oggi, però, deve essere una festa: divertiamoci”, ha dichiarato Salvioni, invitando i presenti a godersi la giornata.

All’inaugurazione ha partecipato anche l’ex sindaco Massimo Panzeri, che aveva avviato il progetto durante il suo mandato. “Quando abbiamo pensato a questa struttura, l’obiettivo era creare un nuovo luogo di aggregazione e divertimento, qualcosa che mancava sia nella città che nel territorio. Sono felice che la nuova amministrazione abbia portato avanti questo progetto dedicato ai giovani. Buon divertimento a tutti”, ha affermato Panzeri, visibilmente soddisfatto per il risultato finale.

La giornata è stata arricchita dall’esibizione dei ragazzi dell’associazione North in Line, il cui rappresentante, Greg, ha sottolineato l’importanza di spazi come la Pump Track per la crescita dello sport. “Strutture come queste aiutano il territorio e incentivano questo tipo di attività sportiva. L’importante è mantenere buon senso e rispetto reciproco: siamo tutti qui per imparare e divertirci”, ha detto Greg, accendendo l’entusiasmo del pubblico.

La Pump Track di Merate è un circuito progettato per far divertire gli sportivi di ogni età in totale sicurezza. L’uso del casco è obbligatorio, e sono consigliate protezioni personali per garantire la massima tutela durante l’utilizzo. Dopo il taglio del nastro che ha visto sfilare sotto il tricolore tanti bambini in bici, il circuito ha accolto i primi appassionati, tra prove libere ed esibizioni.

Questa infrastruttura porta con sè una doppia valenza, da un lato è un’opportunità sportiva, dall’altro è un punto di ritrovo per i giovani del territorio, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nello sviluppo di progetti dedicati al benessere e all’aggregazione sociale.