Merate, lavori (ancora) in ritardo: slitta l’apertura dell’ufficio postale

La fine dei lavori, prevista per il 14 dicembre, è stata posticipata al 28 dicembre

A causare il nuovo rinvio problemi legati alla connessione

MERATE – Nuovo rinvio della data di apertura dell’ufficio postale di via della Rondinella, chiuso da diversi mesi per via dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione promossi da Poste Italiane nell’ambito del progetto Polis Casa dei Servizi Digitali, lanciato su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti in modo dafavorire la coesione economica, sociale e territoriale, superare il digital divide, sostenere il rilancio di piccole comunità e portare i servizi della pubblica amministrazione.

L’intervento, avviato a inizio luglio, si sarebbe dovuto concludere a inizio novembre, per la precisione il 7, ma era stato posticipato al 14 dicembre per via di alcuni problemi registrati in particolar modo per l’approvvigionamento delle materie prime. Alla data di giovedì scorso, però, un nuovo cartello è stato posizionato all’ingresso dell’ufficio postale comunicando come data di fine lavori il 28 dicembre.

L’ufficio postale dovrebbe, insomma, riaprire venerdì 29 dicembre, riuscendo così ad assicurare il ripristino dei servizi in città entro la fine dell’anno.

All’origine del nuovo ritardo sembrerebbero esserci problemi legati alla connessione della linee telefonica e del collegamento a internet, tali da rendere impossibile il ripristino dei servizi postali a Merate nei tempi prefissati.

Così come successo in tutte queste settimane, gli utenti sono stati invitati a rivolgersi allo sportello di Cernusco, la cui attività di servizio è stata estesa anche al pomeriggio in modo da riuscire a soddisfare le richieste di un bacino ben più ampio rispetto a quello standard cernuschese.