Da stasera martedì, sarà possibile assistere alle semifinali e alla finalissima degli Europei di calcio in piazza

L’iniziativa porta la firma della Pro Loco di Merate. Previsti massimo 190 posti: bisognerà portare la coperta da casa, tipo picnic

MERATE – Maxischermo in piazza Libertà per assistere alle ultime partite degli Europei di calcio. L’iniziativa porta la firma della Pro Loco, guidata da Matteo Albani, che è riuscita a far in modo che il ledwall, utilizzato per le serate di cinema sotto le stelle, venga anche acceso per trasmettere in diretta le semifinali e la finalissima in programma in questi giorni.

Si comincia stasera, martedì, con l’attesissima prima semifinale che vedrà fronteggiarsi l’Italia guidata da Roberto Mancini contro la Spagna. Fischio di inizio alle 21. L’ingresso alla piazza è libero fino a esaurimento posti, stimati in 190 (per rispettare il distanziamento e le misure Covid).

Bisognerà portare con sè una coperta dove sedersi visto che non verranno posizionate sedie e la visione della partita avverrà in modalità tipo pic nic.