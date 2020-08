Merate, niente seggi elettorali nelle scuole: individuate le sedi alternative

Lo ha deciso la Giunta in vista del voto in programma il 20 e 21 settembre. A Merate si voterà solo per il referendum

I seggi verranno spostati nell’ex scuole di via Fratelli Cernuschi e di Novate, alla Scuderia e a Villa Confalonieri: “Non vogliamo interferire con la didattica”

MERATE – Si voterà all’ex scuola elementare Frisia di via Fratelli Cernuschi e alle ex scuole di Novate, oltre che al centro di aggregazione giovanile La Scuderia e in villa Confalonieri. Lo ha deciso la Giunta nella riunione convocata questa mattina, martedì, tenendo fede alla scelta di non trasformare le scuole nei seggi elettorali in vista dell’appuntamento con il referendum del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari.

L’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Panzeri aveva infatti già annunciato la volontà di trovare sedi alternative rispetto ai plessi del Collegio Manzoni, via Montello, Sartirana e Pagnano per evitare che gli studenti, al rientro il 14 settembre in aula dopo l’ultimo anno scolastico caratterizzato dall’esplosione dell’emergenza Covid, fossero costretti a interrompere subito l’attività didattica. Da qui la scelta di trovare sedi alternative che hanno ricevuto anche il via libera da parte del comandante della stazione dei carabinieri di Merate che ha ratificato l’idoneità di e nuovi seggi.

In particolar modo, gli elettori dei seggi 1, 2, 3, 4 , 5 e 6 (che solitamente utilizzavano il collegio Manzoni o la primaria di via Montello) dovranno recarsi all’e scuola elementare di via Fratelli Cernuschi, la sezione 10 all’ex scuola di Novate, la 12 e la 13 (Sartirana) al centro di aggregazione giovanile La scuderia (vicolo Strecciolo) mentre la 14 e la 15 (Pagnano) in villa Confalonieri.