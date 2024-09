Merate, nuovo anno scolastico, il sindaco ai ragazzi: “Siate curiosi”

Stamattina, giovedì, il tour del sindaco Salvioni e dall’assessora Riva nelle scuole della città

L’invito ai ragazzi a essere curiosi coltivando il senso critico

MERATE – Inizio dell’anno scolastico con il saluto del sindaco Mattia Salvioni e dell’assessora all’Istruzione Patrizia Riva questa mattina, giovedì, alla scuola secondaria di primo grado Manzoni e ai plessi di Montello, Sartirana e Pagnano.

Il primo cittadino ha voluto fare capolino, insieme all’assessora, nei plessi per augurare a studenti, docenti e famiglie un buon anno scolastico.

Il tour nelle scuole è iniziato dal collegio Manzoni, dove Salvioni ha tenuto un breve discorso di saluto: “Mi sembra ieri che ero qua con voi e non vi nascondo di essere un po’ emozionato – ha detto il primo cittadino che a luglio ha spento 30 candeline -. Prima di arrivare qui pensavo a cosa dirvi e mi sono interrogato su quale sia il segreto del divertimento e dell’imparare e dell’apprendere. Penso che la chiave di tutto sia l’essere curiosi, chiedersi sempre il perché, domandarsi cosa c’è dietro una frase di italiano, una formula di matematica e un passaggio storico. Porsi queste domande vi porterà ad accrescere il pensiero critico che auguro a tutti voi”.

Mutuando il motto “Scuola bagnata, scuola fortunata” coniato dai docenti per una cerimonia contrassegnata dalla pioggia, Salvioni ha poi concluso il suo intervento promettendo il massimo impegno, in base alle possibilità, per l’istituto comprensivo di Merate.