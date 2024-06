Merate, piace l’ecopista: successo per l’iniziativa green della Pro Loco

Ieri, sabato, il debutto dell’ecopista, promossa dalla Pro Loco per sensibilizzare sull’energia pulita

Una quindicina i bambini che si sono sfidati nel mini campionato di formula… E

MERATE – Ecopista, buona la prima. Una quindicina di bambini ha preso parte ieri pomeriggio, sabato, al primo appuntamento di formula… E (energia) con l’ecopista a energia solare lanciata dalla Pro Loco.

Un’iniziativa simpatica e originale per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili partendo dai bambini e da un gioco, intramontabile e di sicuro successo, come quello delle gare con le macchinine telecomandate. Ovviamente, in questo caso, le automobili sfrecciavano sulla pista grazie all’energia pulita prodotta con i pannelli solari posizionati sul tetto della casetta green posizionata dalla Pro Loco nel giardino del centro anziani di piazza don Minzoni.

“E’ andata molto bene. Siamo contenti” commenta soddisfatto Andrea Simonetti, consigliere della Pro Loco, particolarmente attivo su questo tema. “Abbiamo avuto quindici partecipanti, di età diversa: c’è qualcuno più piccolo delle scuole elementari e qualcuno più grande anche delle superiori. Ognuno ha potuto fare un giro di prova per testare macchinina e pista, dopodiché la gara è stata strutturata in due manches da tre giri ciascuno”.

Non poteva mancare anche un cronometro posizionato lungo il tragitto in modo da sancire i primi tre vincitori premiati con un buono da spendere nella piadineria della città. A tutti è stato consegnato poi un sacchettino di caramelle per… addolcire la sconfitta. “Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa per provare a sensibilizzare, tramite i bambini, anche gli adulti su un tema di cogente attualità come quello dei cambiamenti climatici. Con la casetta green mostriamo quello che ciascuno di noi può fare con un investimento che viene ammortizzato poi con il tempo permettendo di risparmiare soldi ed energia”.

L’ecopista dà ora appuntamento il 22 e il 29 giugno sempre alle 15 al parco di piazza don Minzoni: l’iniziativa è gratuita ed è rivolta ai bambini dai 4 anni in su. E’ consigliato prenotare al numero 039 9901323.