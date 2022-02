Merate, pianta caduta all’ospedale Mandic: in corso la rimozione

La grossa pianta è stata sradicata ieri, lunedì, dal forte vento

Giardinieri al lavoro per rimuovere l’albero finito a terra all’ospedale di Merate

MERATE – Giardinieri al lavoro questa mattina, martedì, per rimuovere il grosso albero caduto a terra nella giornata di ieri a causa delle forti folate di vento. Raffiche che hanno provocato problemi in tutta la Provincia, facendo registrare molte chiamate e interventi da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti per esempio a Galbiate per rimuovere un albero di notevoli dimensionati finito in strada andando a colpire un’auto (leggi qui). Tornando all’episodio registrato a Merate, all’interno dell’ospedale di via Cerri, la grossa pianta è finita a terra lungo il viale interno che dalla portineria porta all’accesso del Pronto Soccorso finendo praticamente vicino al retro della palazzina che ospita il nuovo presidio Asst.