Merate: piazza gremita per la festa d’autunno tra arte, cioccolato e giochi

Grande successo ieri, domenica, per la manifestazione promossa dalla Pro Loco

Tantissime le persone presenti in centro città e c’è già chi parla di “effetto Caravaggio”

MERATE – Una giornata da incorniciare. Ha colto nel segno la festa d’autunno e dell’arte promossa ieri, domenica, dalla Pro Loco riproponendo, con un taglio nuovo e più accattivante, la tradizionale festa del cioccolato.

Oltre all bancarelle dedicate agli amanti del cacao e dei suoi derivati, con degustazioni e sculture dolci, è stato possibile trovare stand con prodotti enogastronomici mentre via Carlo Baslini è stata trasformata in una galleria d’arte a cielo aperto con i Madonnari, le opere della scuola d’arte pura e applicata e i lavori en plein air di street art realizzati sotto l’occhio attento del writer B-Simo.

Non potevano mancare, grazie agli amici dell’Autodromo di Monza, le auto d’epoca messe in mostra sotto il Castello e davanti al Comune con la possibilità di effettuare un giro a bordo dei bolidi rombanti, i giochi gonfiabili e le letture animate per i più piccoli, presi letteralmente alla gola dalle bancarelle dello crepes, zucchero filato e caldarroste, affidate, quest’ultime, ai ragazzi del Mato Grosso.

Oltre trecento le porzioni di risotto servite dall’associazione dei produttori della Luganega di Monza.

Da segnalare anche lo stand di funghi curato dai soci dell’associazione micologica Bresadola. Il tutto accompagnato dal sottofondo musicale garantito da Musicarte – Band di Musicarte – Lab per una giornata che, complice il bel tempo e anche l’esposizione a Villa Confalonieri de “Il Narciso” di Michelangelo Merisi, ha calamitato nel centro città tantissime persone.

Un’ulteriore conferma di quello che ormai è stato battezzato come “effetto Caravaggio”, con una città tutta da vivere.

GALLERIA FOTOGRAFICA