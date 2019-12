Merate, pranzo della domenica: buona la prima

Un’ottantina di persone ha preso parte all’iniziativa promossa dalla cooperativa Sineresi insieme al Comitato Viale Verdi

L’obiettivo è creare aggregazione ampliando gli orizzonti del centro anziani

MERATE – Salone del centro anziani pieno ieri, domenica, in occasione del primo pranzo della domenica promosso dal Comitato Viale Verdi e la cooperativa Sineresi che ha in gestione il centro di piazza Don Minzoni. Un’ottantina le persone che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa, trascorrendo così un momento conviviale in compagnia e allegria. Presenti anche gli assessori Franca Maggioni (servizi sociali) e Fiorenza Albani (cultura).

Promossa dopo l’ottimo riscontro ottenuto dalla burollata, andata in scena qualche settimana fa, l’iniziativa ha visto ancora una volta protagonisti i volontari del Comitato di viale Verdi in trasferta in centro. Al loro fianco gli operatori della cooperativa Sineresi ben contenti di vedere aperto il centro anziani a nuovi volti, idee e attività.

Il duplice obiettivo dei pranzi della domenica è infatti quello di offrire alla comunità, soprattutto a quella anziana, un’occasione una tantum per pranzare in compagnia e contemporaneamente allargare e variare le attività promosse al centro anziani per non etichettarlo semplicemente come un posto dove si gioca a carte.

Finalità centrate dall’appuntamento andato in scena ieri, che verrà replicato tra pochi mesi in occasione del Carnevale, così come anticipato dal presidente del comitato viale Verdi Giuseppe Papaleo. Durante il pranzo, c’è stato modo di approfondire finalità e funzionamento del servizio di teleassistenza svolto dalla Croce Bianca grazie alle parole di presentazione di Vincenzo Giustino.