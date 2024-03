Merate, progetto pump track: assemblea pubblica a Brugarolo

L’assemblea pubblica è in programma mercoledì 5 aprile

L’incontro è promosso per confrontarsi in merito alla petizione lanciata contro il progetto della pump track

CALCO – Un’assemblea pubblica con i residenti per parlare dei problemi della frazione con particolar riferimento alla raccolta firme promossa da Roberto Riva in merito al progetto di realizzazione di una pista da pump track in via 25 aprile.

Mercoledì prossimo, 3 aprile, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Panzeri incontrerà la cittadinanza per confrontarsi su quanto svolto in questi anni di mandato con particolar riferimento alle tematiche che riguardano Brugarolo.

“Sarà mia premura spiegare nei dettagli l’intervento previsto per la realizzazione della pump track alla luce di preoccupazioni che mi sembrano eccessive. L’intervento non voleva essere in alcun modo penalizzante per la frazione. Anzi, l’idea era quella di valorizzare una zona della città spesso considerata la Cenerentola della città. L’area ci è sembrata quella giusta perché già recintata e destinata ad area giochi”.

L’appuntamento è alle 20.30 all’ex centro socio educativo di via Fermi.