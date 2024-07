Merate, Protezione civile: Andrea Bonfanti confermato coordinatore

L’assemblea del gruppo di volontari di Protezione civile si è tenuta giovedì alla presenza del sindaco

Bonfanti confermato coordinatore operativo: Codara vice

MERATE – Andrea Bonfanti è stato confermato come coordinatore operativo della Protezione civile di Merate. L’elezione è avvenuta giovedì 11 luglio durante l’assemblea del gruppo di volontari della Protezione civile alla presenza del sindaco Mattia Salvioni in qualità di autorità locale di Pc e legale rappresentante del gruppo.

Durante l’assemblea Luca Codara è stato eletto vice coordinatore operativo mentre Walter Angeloni, Marco Bonanomi, Angela Brigatti, Serena Galbussera e Maurizio Severini sono entrati a far parte del Consiglio direttivo.

Da ricordare inoltre che in seguito all’emanazione della normativa relativa agli enti del terzo settore, in particolare per quanto riguarda i gruppi comunali, il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento del gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile (GCVPC) del Comune di Merate.