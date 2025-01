Merate punta a nuove telecamere grazie al bando regionale

L’amministrazione comunale ha individuato nuove aree dove posizionare nuove telecamere

L’obiettivo è rafforzare l’attuale sistema che conta su 95 occhi elettronici

MERATE – Potenziare l’attuale sistema di videosorveglianza con la posa di nuove telecamere per incrementare la sicurezza urbana e prevenire fenomeni di degrado sociale e urbano ed episodi di inciviltà.

Sono questi gli obiettivi della partecipazione al bando regionale per il cofinanziamento di nuove attrezzature da mettere a disposizione del corpo di Polizia locale.

In particolar modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mattia Salvioni, ha individuato delle aree dove provvedere al posizionamento di nuovi occhi elettronici e incrementare ulteriormente il sistema di videosorveglianza, che attualmente conta di 95 telecamere (fisse, dome e multiottica) e 9 varchi lettura targhe.

L’intenzione è quella di realizzar nuove postazioni a Sartirana con riguardo a via Montegrappa nella zona di vi Careggio e via Volta, nella zona vicino alla strettoia che porta alla foce della riserva; a Brugarolo con riguardo all’area di vi XXV aprile dove da alcuni mesi è aperta la pista da pump track e in via Cernuschi e via Agnesi, zone dove si sono registrati diversi furti negli ultimi mesi.

Il costo del progetto complessivo, in cui è prevista anche la realizzazione di quattro nuove postazioni video, è par a 43.834,60 euro. Con la partecipazione al bando, il Comune chiederà alla Regione la compartecipazione al 50% delle spese.

“Provvederemo a step: l’idea è quella poi di provvedere alla richiesta di finanziamento per altre telecamere che vadano a coprire la zona di Novate, Pagnano, Cassina e la parte alta del centro” puntualizza il primo cittadino.