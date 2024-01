Merate sfiora i 15mila abitanti: nel 2023 più residenti, ma calano i nati

Saldo demografico positivo nel 2023, ma i nati sono ulteriormente diminuiti scendendo a quota 79

I residenti in città al 31 dicembre 2023 erano pari a 14.979

MERATE – Sempre più vicino ai 15mila abitanti. Sono infatti saliti a 14.979 i residenti in città: il dato arriva direttamente dall’anagrafe e si riferisce al 31 dicembre 2023, anno che si è chiuso facendo registrare un incremento della popolazione di quasi cento persone. Al 31 dicembre del 2022 i residenti erano infatti 14.896 mentre l’anno precedente ci si era fermati a 14.738.

Un saldo positivo che non si deve però a un boom demografico, anzi: il numero dei nati è sceso ulteriormente nel corso degli ultimi dodici mesi, passando dai 94 del 2022 ai 79 del 2023, ponendo Merate in continuità con il trend nazionale che vede un importante calo delle nascite in tutto lo Stivale.

In calo anche il numero delle persone che si sono traferite a Merate, scese a 695 contro i 727 del 2022, mentre è rimasto quasi invariato il numero di residenti che hanno scelto di emigrare (499 a fronte dei 491 del 2022).

A fronte del calo delle nascite, c’è da registrare l’aumento degli over 65, pari a 4.242. Sono invece 2.407 i minorenni e 8.330 con un’età compresa tra i 19 e i 64 anni. Quanto alla differenza di genere, sono 7.788 donne contro 7.191 uomini. Merate si conferma una città in cui risiedono anche molti stranieri, pari a 1.496 persone: tra le nazionalità più diffuse quella romena e quella albanese.

Il sindaco Massimo Panzeri ha espresso soddisfazione per l’andamento positivo della popolazione residente nell’ultimo anno, sottolineando la leggera variazione nei flussi demografici evidenziata nell’anno appena concluso.