Originale iniziativa del Comune insieme al maestro Salvatore Caforio dell’Asd Dojo Yamato

Appuntamento domenica dalle 10 alle 12 alla palestra della scuola di Pagnano

MERATE – Non la classica mimosa, bensì uno stage di difesa femminile, per giunta gratuito. E’ quanto propone, in occasione della festa della donna, il Comune di Merate in collaborazione con Salvatore Caforio, maestro di arti marziali cinesi e giapponesi della Asd Dojo Yamato. L’appuntamento è per domenica 10 marzo dalle 10 alle 12 alla palestra della scuola primaria di Pagnano in Via Cappelletta 23. Durante lo stage verranno forniti semplici pratiche e utili consigli. Tra questi imparare a evitare situazioni di pericolo e aver maggior sicurezza imparando a reagire in diverse situazioni. Ma anche sapere reagire ad aggressioni applicando basilari tecniche di autodifesa . Non poteva mancare anche una particolare attenzione al potenziamento e all’elasticità di alcune fasce muscolari effettuando degli esercizi mirati.