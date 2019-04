MERATE – Stop alla sosta selvaggia davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic. E’ stata approvata ieri sera, martedì, all’unanimità dal consiglio comunale la convenzione tra Comune e Asst Lecco grazie alla quale la strada che dall’ingresso porta al Pronto Soccorso sarà a uso pubblico. In questo modo gli agenti della Polizia locale potranno intervenire e sanzionare le auto parcheggiate in modo selvaggio. Un problema, quello delle macchine lasciate in modo disordinato e senza alcun rispetto della segnaletica stradale presente, sollevato più volte all’amministrazione comunale dalla stessa Asst. “Da inizio dell’anno abbiamo avuto diversi contatti con l’Asst – ha spiegato il sindaco Andrea Massironi -. Ci hanno sottolineato che troppo spesso i mezzi lasciati in sosta ostacolavano le ambulanze”.

La strada però era privata e quindi la Polizia locale non poteva procedere con le contravvenzioni. Da qui è scattata la necessità di una convenzione: “Il Comune assoggetta la strada a uso pubblico mentre l’azienda ospedaliera tiene a suo carico tutti i costi ordinari e straordinari di manutenzione. D’ora in avanti sarà quindi possibile chiamare direttamente la polizia locale o le forze dell’ordine per fare rimuovere mezzi fuori posto”. La convenzione entrerà in vigore dopo la pubblicazione dell’ordinanza che la Polizia locale redigerà ad hoc sull’argomento. “Ci siamo dati un mese di tempo per informare i cittadini della novità. Non volevamo infatti partire subito con le sanzioni, riconoscendo che chi si reca al Pronto Soccorso sta già affrontando una situazione delicata”.