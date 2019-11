Merate: traslocano gli sportelli di Lario Reti Holding e Acel Energie

Nuova sede in via De Gasperi a Merate

Gli orari restano invariati

MERATE – A partire da lunedì 18 novembre, gli sportelli al pubblico di Lario Reti Holding e Acel Energie di Merate – via F.lli Cerri 51 – si trasferiranno in via Alcide De Gasperi 113/B, sempre a Merate.

“I nostri operatori vi aspettano nella nuova sede a partire da lunedì 18 novembre; uno spazio più moderno, più ampio e funzionale. Gli orari rimangono invariati e sono disponibili sui siti delle società: www.larioreti.it e www.acelenergie.it”.