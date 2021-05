Dal 1° luglio inizierà anche a Merate la raccolta puntuale dei rifiuti

Identiche le modalità di conferimento dei rifiuti: bisognerà solo usare il sacco rosso per l’indifferenziato

MERATE – Ultimi giorni per ritirare il sacco rosso nei diversi punti allestiti in città grazie alla sinergia tra Silea e Comune. E’ in fase infatti di completamento la distribuzione massiva alla cittadinanza dei sacchi con cui dal 1° luglio verrà dato avvio, anche a Merate, alla raccolta puntuale dei rifiuti.

Necessari per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, quelli che non possono essere cioè riciclati, attualmente conferiti nel trasparente, i sacchi rossi sono dotati anche di un microchip, il cosiddetto codice Rfid, associato all’utenza. In questo modo sarà possibile conteggiare il numero di sacchi conferiti da ogni utenza visto che durante il servizio di ritiro dei rifiuti, un apposito dispositivo consentirà di riconoscere il codice utente inserito sul sacco rosso e di conteggiare automaticamente i conferimenti effettuati da ciascuno.

Nulla cambierà, almeno per ora, sulla frequenza di raccolta, né sulle modalità di conferimento dei rifiuti.

L’obiettivo della sperimentazione, già introdotta da Silea in sei Comuni pilota dell’Oggionese e in fase di estensione graduale ad altre realtà, è la riduzione della produzione di rifiuti, l’incremento delle percentuali di raccolta differenziata e riciclo e l’ottimizzazione e la razionalizzare i servizi di raccolta. Non sono, ma la sfida futura è quella di riuscire a passare dalla misurazione alla tariffazione puntuale, introducendo un meccanismo tariffario che tenga conto delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ciascun utente.

