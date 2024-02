Merate: Unitalsi in piazza per la campagna di solidarietà

Gabezo Unitalsi in piazza Prinetti sabato 16 e domenica 17 marzo e in oratorio dopo la messa di domenica

“Sostienici con un gesto di bontà”: a fronte di un’offerta minima verrà distribuito un cofanetto contenente della pasta

MERATE – “Sostienici con un gesto di bontà”: è il messaggio che accompagnerà la campagna di solidarietà dell’Unitalsi, che sarà presente con i suoi gazebi anche a Merate sabato 16 e domenica 17 marzo.

Le volontarie e i volontari presso i punti di offerta proporranno, in cambio di un’offerta minima, un nuovo cofanetto, contenente quattro confezioni di pasta di semola di grano duro da 400 gr di tipologie diverse. Un bene primario, che racchiude il valore simbolico del chicco di grano che sa farsi nutrimento.Il cofanetto dell’Unitalsi può diventare anche un dono e offrire nutrimento a chi è in difficoltà; un gesto di umanità verso l’associazione e verso i più bisognosi.

I volontari della sottosezione di Merate saranno presenti sabato 16 e domenica 17 marzo in piazza Prinetti dalle 9 alle 17 e domenica 17 al termine della messa delle 10 in oratorio.

“La giornata nazionale è un’occasione importante per tutta la nostra associazione – ha sottolineato Rocco Palese, presidente nazionale Unitalsi -. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti soprattutto di quanti vogliono bene e credono in questa Associazione affinché continui ad essere vicino alle persone fragili, ammalate e sole. Saranno due giorni intensi in cui i nostri volontari incontreranno tante persone che ancora non ci conoscono, sarà un momento prezioso per raccontare e testimoniare con gioia l’Unitalsi, i suoi progetti di carità, le sue attività di prossimità, di ascolto e tutte le iniziative per l’organizzazione dei pellegrinaggi”.

Testimonial della ventiduesima edizione della giornata nazionale è un amico e un volontario d’eccezione, Flavio Insinna.