Merate, via Trieste chiude per tre giorni per sistemare l’asfalto

Lavori in vista dal 25 al 27 settembre per ripristinare l’asfalto rovinato dal maltempo

Nei giorni di lavori, verrà istituita una viabilità alternativa con via Papa Giovanni XXIII a doppio senso di marcia

MERATE – Tre giorni di chiusura di via Trieste per permettere l’esecuzione dei lavori di ripristino del sottofondo e di rinnovo del manto stradale in asfalto. Un intervento atteso e necessario dopo i danni alla pavimentazione causati dalla violenta ondata di maltempo che aveva colpito, il 22 agosto, il Meratese.

L’ordinanza emessa dalla Polizia locale

La Polizia locale ha emesso un’ordinanza che prevede l’istituzione del divieto di circolazione e di sosta in via Trieste dalle 8 di mercoledì 25 settembre e fino alle 20 di venerdì 27 settembre. Il provvedimento riguarda l’intera via, dall’intersezione con via Papa Giovanni XXIII e piazza Vittoria. Una chiusura che comporterà la modifica anche della circolazione circostante con l’istituzione del doppio senso di marcia in via Papa Giovanni XXIII e del divieto di sosta nei parcheggi ai lati della strada.

Viabilità alternativa

L’apertura a doppio senso della strada che porta all’oratorio comporterà l’istituzione del senso unico di circolazione in Piazza Prinetti, nel tratto compreso tra via Papa Giovanni XXIII e Via Trento, con direzione di marcia verso quest’ultima.

Non solo, ma verrà istituito il senso unico in Via Trento, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Prinetti e quella con Piazza Vittoria, con direzione di marcia verso quest’ultima. In via Papa Giovanni XXIII non potranno comunque circolare gli autocarri con massa superiore ai 35 quintali. E’ prevista altresì l’istituzione di parcheggio riservato ai residenti di via Papa Giovanni XXIII, nell’area di sosta posta all’intersezione tra via Papa Giovanni XXIII e via Trieste, senza limitazioni orarie.