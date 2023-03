Merate, viale Verdi: via le reti arancioni. Aperto il parcheggio davanti al nido

Finalmente conclusi i lavori davanti all’asilo nido e alla scuola materna

Creati nuove zone di sosta e un piccolo giardinetto, preservando quasi tutti i pini marittimi

MERATE – E’ aperto da questa mattina, lunedì, il nuovo parcheggio realizzato davanti alla scuola materna e all’asilo nido Girotondo in viale Verdi. Si è infatti finalmente concluso l’intervento di riqualificazione del comparto situato davanti al polo dell’infanzia 0-6 anni, compreso nei più ampi lavori di restyling e sistemazione della lunga arteria che collega da est a ovest la città di Merate.

Durati ben più del previsto a seguito di alcuni problemi, legati principalmente alla verifica delle condizioni di salute dei pini marittimi presenti davanti alle scuole, i lavori si sono conclusi settimana scorsa con la comunicazione da parte della ditta appaltatrice all’amministrazione comunale della possibilità di utilizzare l’area e quindi i posti di stallo creati. Rispetto al passato, l’intera zona è stata ripensata con la sostituzione della pavimentazione, ammalorata in più punti e la creazione di 6 parcheggi, di cui due destinati ai disabili, nella fascia di terreno più vicina alla scuola materna.

E’ stato realizzato anche un piccolo giardinetto ricomprendendo al suo interno i cinque pini marittimi rimasti (uno è stato abbattuto perché ritenuto pericoloso) con l’aiuola delimitata dalla piantumazione di nuove essenze. La dotazione di posteggi è stata poi ampliata con la costruzione di un nuovo parcheggio, da 14 stalli auto, nella zona verso il centro diurno disabili in collegamento con la striscia di posteggi ricavata in fregio a viale Verdi, dalla rotonda a biscotto fino all’asilo.

Si chiude quindi una fase importante del lungo cantiere di viale Verdi, promosso in vari step proprio per non paralizzare la viabilità cittadina. Una fase che aveva catalizzato anche diverse critiche, dovute ai rallentamenti dei lavori con l’impossibilità per i genitori e nonni di recarsi all’asilo nido utilizzando l’accesso principale. Ora finalmente le reti arancioni, poste a sbarrare l’ingresso al comparto, sono sparite ed è stata ripristinata l’accessibilità, anche carrabile, al comparto.