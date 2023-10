Merate, volontari della Protezione civile in piazza con “Io non rischio”

Gazebo in piazza Prinetti in occasione della campagna di prevenzione “Io non rischio”

I volontari della Protezione civile sono rimasti per tutto oggi a disposizione dei cittadini per illustrare le buone pratiche in caso di calamità naturali

MERATE – Hanno allestito un gazebo in piazza Prinetti rimanendo per tutta la giornata a disposizione dei cittadini che hanno chiesto informazioni e chiarimenti sulla loro attività e sulle buone pratiche da mettere in atto in caso di calamità naturali, purtroppo sempre più frequenti.

I volontari della Protezione civile di Merate sono stati oggi, sabato, protagonisti della campagna nazionale “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, scendendo in piazza per mostrare come ciascun cittadino può contribuire a ridurre rischi come alluvioni, terremoti e maremoti.

Per tutta la giornata le tute gialle, capitanate dal coordinatore Andrea Bonfanti, sono rimaste al gazebo allestito sotto la Torre per diffondere la cultura della prevenzione, mostrando anche diverse fotografie degli interventi realizzati negli ultimi anni e distribuendo un opuscolo informativo sulle buone pratiche di protezione civile basate sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni.

La campagna “Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.