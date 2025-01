Montevecchia: a febbraio le prove di carico sul marciapiede di via Belvedere

L’intervento verrà effettuato in una sola giornata il 17 febbraio

L’obiettivo è certificare la tenuta del marciapiede di via Belvedere, le cui condizioni sono apparse fragili con “un elevato stato di degrado”

MONTEVECCHIA – Prove di carico sul marciapiede di via Belvedere: l’intervento verrà effettuato a febbraio. E’ stato affidato giovedì scorso infatti l’incarico ai professionisti che dovranno occuparsi di valutare la tenuta del marciapiede che costeggia la strada che porta all’Alta Collina, la cui viabilità è disciplinata, da più di un anno, a senso unico alternato per via delle indagini e degli approfondimenti, di natura strutturale e geologica, commissionati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ivan Pendeggia per valutare lo stato di salute della strada, costruita in parte a sbalzo e la stabilità dei terreni su cui poggia.

I risultati delle minuziose analisi effettuate da due diverse equipe di professionisti sono stati illustrati alla cittadinanza nel corso dell’assemblea pubblica promossa sabato 11 gennaio in sala civica. In quell’occasione era stato chiarito come il primo intervento da effettuare fosse quello della prova di carico sul marciapiede, individuato come l’elemento più fragile presente lungo la strada che sale alla parte alta del paese.

L’ingegnere strutturista Lorenzo Mariani aveva infatti spiegato come la porzione di strada destinata al transito pedonale avesse evidenziato un “elevato stato di degrado che ne ha compromesso parzialmente la capacità portante” tanto da suggerire di eseguire delle prove di carico statico e dinamico, con sacchi di cemento, per verificare l’idoneità della struttura a sopportare un sovraccarico pari a 50 chili per metro quadro.

“L’intervento, il cui importo è pari a 2.600 euro (a cui si sommano Iva e cassa ingegneri) è stato affidato alla ditta Teknoprogetti, la stessa che ha compiuto gli studi strutturali, i lavori verranno svolti il 17 febbraio e dureranno un giorno” precisa il sindaco Ivan Pendeggia.