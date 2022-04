Montevecchia celebra la giornata della gentilezza con il benvenuto ai nuovi nati

Sindaco e consigliere hanno dato subito il buon esempio consegnando, casa per casa, le chiavi della gentilezza alle famiglie assenti alla cerimonia

MONTEVECCHIA – Anche Montevecchia ha celebrato la giornata della gentilezza. Ieri mattina, domenica, si è svolta in sala consiliare la cerimonia di consegna della chiave della gentilezza, realizzata dai bambini della scuola dell’infanzia, ai nuovi nati.

E per l’occasione, il sindaco Ivan Pendeggia e la consigliera alla gentilezza Sara Manzella hanno subito mostrato, nei fatti, di credere nel progetto nazionale “Costruiamo la gentilezza” provvedendo a fare il tour del paese per consegnare le chiavi e le piantine anche alle famiglie che non erano riuscite a partecipare alla cerimonia in Comune.

Un gesto che è stato molto apprezzato dalle famiglie dei 19 bambini nati nel 2021 a Montevecchia, ovvero Emma, Vittoria, Nicolò, Riccardo Massimo, Pietra, Agnese, Giacomo, Asia, Carlo, Filippo, Anna, Pierjavier, Arianna, Tommaso Enrico, Alice, Libero, Leonardo, Andrea e Murphy.

“In un momento complesso come quello che stiamo vivendo dare il benvenuto al nostro futuro attraverso la giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza” ha ribadito Manzella. Non solo. “Una occasione che serve anche da riflessione per tutti i cittadini sul valore della gentilezza, intesa non come semplice buona maniera ma come atto concreto e uno stile con cui relazionarsi sempre” ha concluso il sindaco Pendeggia.