Montevecchia: conclusi i lavori alla rete idrica nelle vie Grigna, Bergamo e Pestalotto

Le opere per il rinnovo e l’efficientamento sono terminate a fine dicembre 2023

I lavori del valore di 80.000 euro e finanziati con i fondi del PNRR

MONTEVECCHIA – A partire dalla seconda metà di ottobre scorso hanno preso il via le opere di Lario Reti Holding per la sostituzione della rete di distribuzione idrica nel Comune di Montevecchia, finalizzate alla riduzione delle perdite, alla digitalizzazione, al monitoraggio delle reti e alla gestione ottimale delle pressioni.

L’investimento, dal valore complessivo di circa 80.000 euro, si colloca tra gli interventi individuati per l’efficientamento e il controllo della rete idrica nei comuni di Montevecchia, Cernusco Lombardone e Merate, è finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR e ha riguardato le vie Grigna, Bergamo e Pestalotto.

In particolare, lungo la via privata Grigna è avvenuta la sostituzione della tubazione, per una lunghezza di circa 185 metri, che presentava segni di usura derivanti dal tempo, e la realizzazione di un nuovo idrante sottosuolo. In via Pestalotto e in via Bergamo invece, sono state realizzate due nuove camerette interrate per la posa di misuratori di portata e di due valvole di riduzione della pressione, per una gestione ottimale e più duratura della rete.

Le opere, terminate a fine dicembre 2023, sono state realizzate nel totale rispetto dei caratteri ambientali dell’area: tutte le sistemazioni di ripristino avverranno in assoluto rispetto dei luoghi esistenti nella seconda metà dell’anno.