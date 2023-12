Montevecchia: in vigore il senso unico alternato sull’ex Sp 68

I semafori che regolano il senso unico alternato su via Belvedere sono entrati in funzione giovedì 21 dicembre

Il sindaco: “Il traffico è scorrevole e non si sono registrati particolari disagi o code. Terremo la situazione costantemente monitorata”

MONTEVECCHIA – “La prima impressione è positiva: non abbiamo registrato code particolarmente lunghe o un incremento del traffico. Vedremo nei prossimi giorni in occasione anche della messa di domenica e di Natale”. A parlare è il sindaco Ivan Pendeggia all’indomani della trasformazione di un tratto di via Belvedere (la strada che dall’intersezione delle Quattro Strade porta in alta collina) in una strada a senso unico alternato.

Mercoledì 20 dicembre sono stati posizionati i semafori lungo la Provinciale e giovedì, terminati i lavori di sistemazione della segnaletica orizzontale, dipinta di giallo, e l’allacciatura alla corrente elettrica, le lanterne hanno iniziato a disciplinare, con i colori rosso e verde, l’accesso delle auto e delle moto da e verso l’alta collina.

I timori di un eccessivo congestionamento lungo la strada, dovuti ai tempi di attesa del “verde”, si sono per ora dissolti: “Il semaforo è tarato sui due minuti e, al momento, funziona molto bene. Non abbiamo registrato code o particolari problemi neppure negli orari di punta. La situazione sarà comunque costantemente monitorata al fine di apportare eventuali correttivi qualora se ne avvertisse la necessità”.

Lungo la strada, ristretta a seno unico per lasciare la carreggiata posta a valle, libera delle auto in attesa degli esiti delle indagini sulla tenuta e stabilità del terreno, è stato ricavato lo spazio anche per il passaggio dei pedoni.

Ancora da definire la durata di questo provvedimento, messo nero su bianco con un’ordinanza firmata dal primo cittadino: “Ci prenderemo tutto il tempo necessario. Il geologo ha già iniziato a lavorare: come avevamo anticipato durante l’assemblea pubblica di inizio novembre, la nostra è una scelta prudenziale compiuta nel nome della tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica. Siamo consapevoli che qualsiasi modifica alla circolazione può comportare disagi, ma torniamo a chiedere comprensione e collaborazione, anche nel rispettare l’ordinanza senza andare a intasare via Pertevano e via Belsedere”.

Il tratto di via Belve dere interessato alla trasformazione (temporanea) in senso unico alternato è quello tra il civico 12, corrispondente all’imbocco del sentiero Oliva e il 16 , davanti a cascina Mirasole.