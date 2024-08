Montevecchia, via Belvedere osservata speciale: 80mila euro per le analisi

Via Belvedere è da diversi mesi disciplinata a senso unico alternato

Necessaria un’analisi del sottosuolo per identificare le capacità di carico della strada e dei materiali utilizzati per la sua costruzione

MONTEVECCHIA – Via Belvedere continua a essere un’osservata speciale. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ivan Pendeggia ha dato il via libera durante l’ultimo consiglio comunale di fine luglio alla variazione al bilancio con cui sono stati stanziati i soldi per effettuare delle analisi strutturali sull’ex Sp 68, regolamentata ormai da diversi mesi a senso unico alternato nel tratto compreso tra l’Oliva e Cascina Mirasole.

“Sono approfondimenti che si sono resi necessari a valle delle prime analisi compiute dal geologo e dallo studio di ingegneria incaricati – ha precisato Pendeggia in un comunicato diffuso alla cittadinanza -. Le analisi geologiche hanno riscontrato degli eventi ricollegabili a rischio idrogeologico

dovuti alla cattiva regimazione delle acque e al dilavamento del terreno della collina, mentre le analisi ingegneristiche hanno sottolineato la presenza di fessurazioni, fratture e rigonfiamenti nei cementi armati”.

Entrambe le relazioni hanno quindi evidenziato come necessario effettuare un’analisi del sottosuolo stradale per identificare le capacità di carico della strada e dei materiali utilizzati per la sua costruzione.

Complessivamente il Comune andrà a spendere circa 80mila euro ripartiti in 31.720 euro per le analisi sui materiali di tipo ingegneristico, 25.300 euro per analisi geologiche sul sedime degli interventi stradali e 23.000 euro per l’azienda che si occuperà di svolgere gli scavi e le successive sistemazioni del manto stradale.

Durante il periodo di analisi, via Belvedere sarà chiusa al traffico: si ipotizza che le indagini potranno essere effettuate in pochi giorni cercando di ridurre al minimo i problemi per le persone residenti in Alta Collina che potranno tornare a casa utilizzando esclusivamente via Belsedere. Proprio alla luce di ciò, l’amministrazione comunale ha previsto un intervento di manutenzione straordinaria di quest’ultima, stanziando ulteriori 30mila euro dal bilancio.