Montevecchia, via Belvedere riapre in anticipo: terminate le indagini strutturali

Da questo pomeriggio (venerdì), la strada che sale in alta collina torna a senso unico alternato

La vice sindaca Colombo: “Aspettiamo ora le relazioni degli ingegneri strutturisti e dei geologi sulle condizioni di ‘salute’ della strada e del terreno”

MONTEVECCHIA – Via Belvedere riapre alla circolazione già da questo pomeriggio, venerdì, in anticipo rispetto a quanto preventivato in un primo momento, quando era stato ipotizzato lo stop a auto, moto, bici e pedoni fino alle 8 di sabato 26 ottobre.

L’assenza di copiose precipitazioni ha fortunatamente scongiurato il rischio di dover prolungare la chiusura dell’accesso diretto all’alta Collina. Uno stop alla circolazione che ha costretto l’amministrazione comunale, da martedì 22 ottobre fino a oggi, a trovare soluzioni alternative non solo alla viabilità (con via del Pertevano risultata essere l’unica strada di accesso e di uscita all’alta collina) , ma anche ad alcune attività e servizi del paese, con le funzioni religiose e il catechismo trasferite in altre sedi rispetto alla chiesa parrocchiale e all’oratorio, la biblioteca e il cimitero chiusi.

“I tecnici incaricati delle indagini hanno chiuso le loro attività prima del previsto – fa sapere la vice sindaco Francesca Colombo, che ha seguito, passo dopo passo, le attività ispettive -. Le analisi hanno riguardato sia la parte strutturale che quella geologica del terreno su cui poggia la strada. Gli ingegneri dello studio Teknoprogetti hanno infatti effettuato due scavi nella parte centrale di via Belvedere per valutare lo stato di salute delle travi portanti poste sotto il manto stradale mentre i geologi dello studio Geoplan hanno effettuato ben 16 carotaggi per effettuare delle prove penetrometriche”.

L’amministrazione comunale ha colto la palla al balzo dell’intervento di scavo per riaprire due tombini che erano stati cementati così da aumentare la capacità di regimazione delle acque lungo la via e interrare anche i cavi degli impianti semaforici posizionati, dal dicembre scorso, per disciplinare a senso unico alternato il traffico in via Belvedere: un provvedimento quest’ultimo che resterà attivo fino a che non si potrà capire il destino della via.

“Adesso che i tecnici hanno effettuato le indagini dovremo aspettare le relazioni e le indicazioni in esse riportate. Speriamo di poter ricevere il tutto entro la fine dell’anno e che quanto ci verrà consegnato potrà essere un bel regalo di Natale per Montevecchia”.

Una comunità che, in questi giorni di chiusura, ha saputo mostrare di cavarsela e gestire l’emergenza. “E’ filato tutto liscio, a parte qualche pedone e ciclista che, incuranti dei cartelli ben posizionati lungo la strada, sono finiti in mezzo al cantiere. Un grande ringraziamento va ai residenti nella parte alta del paese che si sono dimostrati molto collaborativi e attenti. Il grazie va esteso anche alla Polizia locale i cui agenti si sono organizzati, rivolgendosi anche a personale esterno, per coprire tutti i turni e assicurare sempre la presenza in corrispondenza dei lavori” conclude Colombo.