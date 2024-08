Olgiate, centro di raccolta: lavori quasi ultimati. Dal 29 accesso con il totem

L’intervento di riqualificazione del centro di raccolta di Olgiate Molgora è stato finanziato con fondi Pnrr

Posizionata la sbarra d’accesso, totem e telecamere: nei prossimi giorni verranno sostituiti i cassoni

OLGIATE MOLGORA– Sono in fase di ultimazione gli interventi di riqualificazione del centro di raccolta di via Indipendenza, finanziati per 280mila euro con i fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. L’amministrazione comunale ha fatto sapere che da giovedì prossimo, 29 agosto, entrerà in funzione il nuovo sistema di accesso con il totem e la lettura della carta regionale dei servizio o della carta d’identità elettronica.

Da quel giorno e fino al 10 settembre, sarà presente un operatore di Silea per spiegare il nuovo meccanismo di funzionamento che prevede l’avvicinamento del bar-code al lettore posto sul lato sinistro del monitori. Il nuovo sistema riguarderà, per ora, solo le utenze domestiche mentre quelle non domestiche dovranno accedere con tessera di riconoscimento, autorizzazione al trasporto e formulario.

I lavori hanno comportato la sostituzione del cancello d’ingresso e delle recinzioni, il posizionamento delle videocamere per sorvegliare la zona. Non solo, ma sono stati installati il totem, la sbarra di ingresso e la pesa elettronica. L’intervento prevede anche la sostituzione dei cassoni che verrà effettuata nei prossimi giorni.