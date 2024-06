Olgiate: con il Gis al Teatro alla Scala per il balletto “L’Histoire de Manon”

L’appuntamento è per mercoledì 17 luglio con il balletto “L’Histoire de Manon”

Prevista anche una serata di introduzione allo spettacolo il 3 luglio in sala consiliare

OLGIATE – Al Teatro della Scala per ammirare il balletto “L’Histoire de Manon”. A proporre la trasferta, in programma mercoledì 17 luglio, è il Gis, gruppo interesse Scala di Olgiate insieme alla biblioteca e all’associazione culturale Eugenio Nobili.

Il programma prevede il ritrovo alle 18 alla rotonda della stazione di Olgiate con viaggio in pullman. Sono disponibili ancora dei biglietti tra quelli in platea (prezzo da 42 a 54 euro a seconda del posto scelto) e palchi a rotazione 35 euro.

E’ prevista anche una serata di presentazione del balletto di Jules Massenet, portato in scena dal corpo di ballo e dall’orchestra del Teatro alla Scala mercoledì 3 luglio alle 20.30 in sala consiliare a cura di Chiara Corneo, direttrice artistica della scuola di ballo Scarpette Rosse di Calco.

Prenotazioni presso la biblioteca di Olgiate Molgora (via Stazione 20) tel. 039/99.11.254