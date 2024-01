Olgiate: con Let’s play anche i genitori si sono messi in gioco

L’incontro, rivolto a neo e futuri genitori, si è tenuto sabato in sala consiliare

Dalla teoria alla pratica mettendosi in gioco in prima persona: successo per l’appuntamento condotto da Michela Ferrario e Greta Cogliati

OLGIATE – Tutto esaurito sabato 27 gennaio per l’incontro “Let’s play! Le potenzialità del materiale destrutturato” promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito del ciclo di appuntamenti riservato ai neo e ai futuri genitori.

A condurre l’incontro, introdotto dalla consigliera Irene Sala, Michela Ferrario, educatrice di asilo nido con specializzazione nel metodo Montessori e Greta Cogliati, educatrice professionale all’Istituto La Nostra famiglia, nel servizio di riabilitazione per bambini con disturbo dello spettro autistico, che hanno guidato i genitori presenti in due giochi sensoriali, uno tattile e uno olfattivo. Dalla pratica si è passati alla teoria con una spiegazione sul momento del gioco, l’introduzione delle figure di Maria Montessori e Bruno Munari, l’illustrazione delle giostre di Munari donando a ciascun partecipante un template per riprodurle a casa.

A seguire un gioco con le bottiglie sonore durante il quale i genitori dovevano riconoscere i suoni e un’approfondita spiegazione sui giochi da far fare ai bimbi e sul cesto dei tesori, prima di costruire, con le proprie mani, dei giochi.

Ogni partecipante ha potuto costruire delle bottigliette sonore, i guanti e i sacchetti sensoriali.

Emozionante il momento finale: a ogni partecipante è stato chiesto di scegliere da un cesto un filo e poi dire perché si è scelto e dire una parola che richiamasse il pomeriggio.

Sono uscite davvero delle belle riflessioni e tutti i genitori si sono messi ancora una volta in gioco.

Dopo aver ringraziato Greta e Michela per la bellezza e l’utilità dell’incontro i partecipanti hanno fatto ritorno a casa con i giochi per i bimbi e tante nuove nozioni da mettere in pratica. Prossimo incontro il 3 febbraio sul tema del sonno e della nanna dall’eloquente e ironico titolo“Ma è bravo? Ti dorme?” . Iscrizioni via mail scrivendo a salairene@comune.olgiatemolgora.lc.it