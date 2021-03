Olgiate, finalmente iniziati i lavori di posa della fibra ottica

L’intervento molto atteso dalla cittadinanza si protràrrà fino alla fine dell’anno

Anche il Municipio, l’istituto comprensivo e la sede della Croce Rossa verranno collegati alla rete ultraveloce

OLGIATE – Sono finalmente iniziati, dopo 9 mesi dall’autorizzazione rilasciata dal Comune, i tanto attesi lavori di posa della fibra ottica (Ftth) sul territorio comunale. A realizzare l’opera è Open Fiber, la società che si è aggiudicata i tre bandi Infratel (società “in house” del Ministero per lo Sviluppo Economico) per collegare con la fibra ultraveloce circa 6500 comuni inclusi nelle cosiddette “aree bianche” di 20 Regioni italiane, ossia quelle zone che non dispongono di collegamenti a banda ultra larga. La rete sarà data in concessione per 20 anni a Open Fiber, che ne curerà la manutenzione, e rimarrà di proprietà pubblica.

Il progetto si è reso possibile grazie alla convenzione firmata tra il Ministero per lo Sviluppo Economico, Regione Lombardia, i Comuni interessati e Infratel Italia. A entrare nei dettagli dell’intervento è la stessa società: “Verrà posata una rete capace di garantire una connettività veloce e sicura che raggiungerà velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. Saranno cablate più di 3300 unità immobiliari attraverso una rete di oltre 20 chilometri che verrà estesa su tutta l’area comunale. In seguito a delle modifiche alla progettazione messe a punto nel corso dell’ultimo anno, sono appena iniziate le attività di scavo necessarie per portare a termine il progetto, mentre nelle scorse settimane sono state eseguite alcune attività di sotto equipaggiamento di tubazioni esistenti. Circa il 65% del piano di sviluppo prevede infatti il riutilizzo di infrastrutture e cavidotti già esistenti, fattore che permetterà di limitare i disagi per la circolazione e per i cittadini”.

Anche il Municipio, l’istituto comprensivo e la sede della Croce Rossa verranno collegati alla rete ultraveloce.

L’assessore ai lavori pubblici Matteo Fratangeli precisa: “Siamo contenti di poter dare finalmente la buona notizia ai propri concittadini. La fibra ultraveloce si configura ormai come un servizio pubblico essenziale, a maggior ragione nel periodo che purtroppo stiamo vivendo. Sin dai primi contatti con Open Fiber il Comune ha messo a disposizione il lavoro dei propri uffici, nell’ottica della massima collaborazione e della condivisione dei progetti, e siamo felici per l’avvio di un “cantiere” particolarmente atteso da tutta la cittadinanza”.

Secondo la previsione della società, tenuto conto dell’estensione del progetto, il termine dei lavori e l’avvio dell’attivazione dovrebbe avvenire alla fine del 2021. Sempre dal Comune fanno sapere che Tim ha terminato i lavori di posa per la fibra FTTCab e che il servizio è attivo per la maggior parte del territorio comunale. Per alcuni cabinet non ancora attivi è in corso il necessario periodo di pubblicazione (30 giorni). Il suggerimento è di contattare direttamente il proprio operatore per sapere se la propria zona è già coperta dal servizio.