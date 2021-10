A vincere la gara l’impresa valtellinese Gimaco Costruzioni

Soddisfatta l’assessore Colombo: “I lavori inizieranno a giugno. Ora al lavoro per definire il trasferimento degli studenti durante l’intervento”

OLGIATE – La Gimaco Costruzioni di Delebio si è aggiudicata la gara per la realizzazione della nuova scuola media di Olgiate. L’azienda valtellinese, specializzata nella realizzazione di opere civili, industriali, infrastrutture ed attività immobiliari, ha infatti presentato il ribasso più alto, pari a circa il 15%, nella gara promossa dal Sua, stazione unica appaltante della Provincia di Lecco, a cui aveva partecipato, dopo l’invito riservato a 15 imprese e il sopralluogo effettuato da tre, anche un’altra impresa, quest’ultima con sede della bergamasca.

L’azienda valtellinese, che ha all’attivo anche diversi appalti completati a Milano, tra cui quello di riqualificazione della Darsena nell’ambito di Expo 2015, dovrà quindi effettuare i lavori di realizzazione della nuova scuola media, stimati in poco più di 4 milioni di euro.

L’intervento prevede l’abbattimento dell’attuale stabile che ospita gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e la realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale, capace di ospitare, al di fuori dell’orario scolastico, attività riservate a tutta la cittadinanza. Sarà strutturato su tre piani, con al primo l’area bar ristoro, la mensa e un ampio porticato. Qui è inoltre previsto lo spazio per la biblioteca, le aule d’arte e di informatica e l’aula studio. Al primo piano rialzato spazio per la palestra, gli spogliatoi, l’aula professori, l’infermeria, tre classi, altri bagni e alcuni spazi polifunzionali utilizzabili per il recupero o il sostegno. All’ultimo piano ci sarà l’aula musica organizzata come un anfiteatro, tre aule e un laboratorio.

Previsto anche un secondo lotto, con l’ampliamento della mensa nel porticato, la realizzazione di un teatro e tre aule. Verrà realizzata anche una piazzetta all’ingresso che fungerà da punto di accoglienza in sicurezza per gli studenti che arrivano a scuola con il pullman prima del suono della campanella. L’intenzione dell’amministrazione è chiudere il primo lotto in un anno permettendo così il ritorno in via Mirasole degli studenti.

“Siamo molto contenti dell’aggiudicazione, avvenuta rispettando le tempistiche che ci eravamo prefissi” commenta Paola Colombo, confermata assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica, fin dall’inizio in prima linea nel reperire, tramite finanziamenti europei, i fondi per trasformare il sogno della nuova scuola in realtà. “La fase progettuale è ora conclusa: è una bandierina che andiamo ad aggiungere sul nostro cammino. Contiamo di iniziare i lavori a giugno e quindi ora la nostra priorità sarà sui ragionamenti inerenti il trasferimento temporaneo degli studenti durante gli interventi edilizi veri e propri”.

L’ipotesi perseguita è quella del trasferimento nello stabile che ospita la scuola primaria in viale Sommi Picenardi con un progetto che dovrà ricevere l’avallo sia dei Vigili del Fuoco che dall’Ats.