Olgiate, un plebiscito il sondaggio sul parcheggio nel giardino: stravincono i no

Un centinaio le firme contro e solo cinque quelle favorevoli al progetto di realizzare un posteggio all’interno del giardino della scuola

Il sondaggio è stato promosso ieri, sabato, in occasione dei giochi sportivi della gioventù. I genitori vogliono trovare una soluzione alternativa

OLGIATE MOLGORA – Un centinaio di voti contro e solo cinque firme a favore. Si è concluso con un plebiscito il sondaggio sul parcheggio che l’amministrazione comunale vorrebbe realizzare in una parte del giardino della scuola primaria Manzoni di viale Sommi Picenardi. Ieri mattina, sabato, in occasione dei giochi sportivi della gioventù, alcuni dei genitori hanno organizzato un banchetto per raccogliere le opinioni di genitori e nonni i cui figli frequentano il plesso di viale Sommi Picenardi.

L’idea di indire un sondaggio era nata a seguito di un incontro che una delegazione di mamme ha avuto, il 18 maggio, con il sindaco Giovanni Battista Bernocco. In quella occasione, il primo cittadino aveva mostrato dei segnali di apertura, dicendosi disposto a prendere in considerazione l’esito del sondaggio sul parcheggio promosso dai genitori.

Per il sindaco prioritaria è la sicurezza

Convinto della necessità di mettere in sicurezza l’accesso alla scuola, congestionato durante i minuti di ingresso e di uscita da scuola, il sindaco aveva comunque ribadito l’urgenza di trovare, anche insieme agli stessi genitori, una soluzione che potesse mettere fine al caos che ogni giorno si registra fuori da scuola. Non solo, ma Bernocco aveva anche spiegato che sarebbe impossibile realizzare nuovi posteggi nell’area davanti alla scuola, perché sottoposta a vincoli.

Ieri intanto numerosi genitori hanno messo nero su bianco la propria volontà di non vedere trasformato in asfalto un pezzo di giardino della scuola. Già informati sulla vicenda, mamme, papà e nonni hanno mostrato di avere a cuore il futuro di questo fazzoletto verde. “I nostri bambini usano anche quel pezzetto di giardino per giocare e sarebbe proprio brutto privarli di uno spazio verde per realizzare dei parcheggi” ci hanno detto alcuni genitori prima di mettere la propria firma sul foglio dei no.

“Potenziamo il Piedibus”

Per risolvere il problema bisognerebbe, sempre secondo alcune mamme, potenziare il servizio Piedibus e sensibilizzare tutte le famiglie sull’importanza di fare qualche passo a piedi nell’interesse di salute e ambiente. Nella giornata di domani, lunedì, anche il personale scolastico si esprimerà a favore o contro il progetto del parcheggio. Dopodichè la parola passerà all’amministrazione comunale a cui spetterà la parola definitiva sulla questione.