Osnago: alla festa dell’albero protagonisti i bambini del 2020

La festa dell’albero si è svolta domenica al Parco Mantovani a Osnago

Protagonisti i bambini del 2020 che hanno piantumato gli alberi messi a disposizione da Selva Urbana insieme alle proprie famiglie

OSNAGO – I bambini del 2020 protagonisti della festa dell’albero, andata in scena domenica mattina al parco Mantovani. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Felice Rocca, ha voluto affidare ai più piccoli il gesto di piantumare decine di alberi e arbusti come segno di apertura al futuro e all’ambiente.

L’iniziativa ha visto presenti anche la vice sindaca Mariagrazia Caglio, il consigliere con delega all’Ambiente Davide Castellazzi e la collega alle Politiche Giovanili Maria Corti. Presente anche Gabriele Baddaria, in rappresentanza del Consiglio sovracomunale dei ragazzi e delle ragazze, che ha ricordato l’impegno del Csrr nella sensibilizzazione dell’attenzione e della cura verso il verde.

Gli alberi piantumati sono stati messi a disposizione da Selva Urbana, associazione che ormai da anni collabora con l’amministrazione comunale, fornendo gratuitamente essenze verdi, con cui viene irrobustito il patrimonio arboreo del paese. Negli anni scorsi gli interventi sono stati infatti realizzati all parco Matteotti e nella zona di Largo Galimberti e via Giotto.

Alla manifestazione era presente anche Filippo Canetta di Wild Tee, che ha espresso la sorpresa e la gioia di vedere tanti bambini presenti a questa iniziativa che andrà a sostenere il verde pubblico, il verde per tutti. Prima di passare alla piantumazione degli alberi donati, a ogni bambino è stato dato un piccolo attestato di partecipazione in modo tale da ricordarsi anche in futuro di aver partecipato a questa importante iniziativa.