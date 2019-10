Osnago, consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli

La consegna è avvenuta ieri sera, venerdì, in apertura del Consiglio comunale

Brivio: “Sosteniamo il diritto allo studio, convinti che un’istruzione di qualità serva anche a costruire relazioni di civiltà”

OSNAGO – “Questo è solo un piccolo segno e un piccolo riconoscimento alle vostre capacità e alla vostra dedizione. Tra i tanti problemi che un’amministrazione comunale è chiamata ad affrontare, la scuola può sembrare ordinaria amministrazione, ma non è così. Anche il Comune deve fare la sua parte”. Con queste parole il sindaco Paolo Brivio ha accolto le tante persone che ieri sera hanno partecipato alla cerimonia di consegna dei voucher al merito.

“Una volta si chiamavano borse di studio, ora sono dei voucher perché sono un piccolo riconoscimento all’impegno e al merito. Un Comune non può sottrarsi al suo compito di dare un rilievo politico ed economico forte per sostenere il diritto allo studio. Un’istruzione di qualità serve per la competitività del sistema, ma anche per tessere relazioni di civiltà, che è quello che ci aspettiamo dalle nostre comunità”.

Il vice sindaco Maria Grazia Caglio ha poi dato lettura ad alcuni articoli della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza stipulata 30 anni fa dall’assemblea delle Nazioni Unite. “Sono passati 30 anni e nonostante ciò, solo il 21% dei bambini del mondo gode del diritto allo studio”. L’assessore all’Istruzione Diana Maggioni, alla sua prima cerimonia in veste di assessore, ha poi provveduto alla consegna dei voucher di merito mentre il sindaco ha voluto ringraziare l’assessore Felice Rocca per l’ottimo lavoro svolto nei 5 anni precedenti in qualità di assessore all’Istruzione.

I voucher al merito sono stati consegnati a Lucia Dell’Orto e Giorgia Razza per la scuola secondaria di primo grado. Per la secondaria di secondo grado i premiti sono Tegitu Casiraghi, Nicola Castellazzi, Eleonora Clara Commi, Tommaso Fumagalli, Gianluca Massara, Elisa Ravasi, Chiara Scinicariello, Agnese Tavola, Federico Arlati, Caterina Maria Caldana e Anna Corti.

ALTRE FOTO DEI PREMIATI