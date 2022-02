Osnago, il bilancio della Polizia locale: 338 multe e verbali per 47mila euro

Tra le multe più ricorrenti quella per la sosta senza disco orario

Tra gli obiettivi 2022 quello di intensificare i controlli nelle aree 30

OSNAGO – Numeri che tornano, in quanto a multe elevate e importi accertati, sui livelli pre pandemia, anche se il Covid ha fatto capolino anche nell’attività della Polizia locale impegnata anche a Osnago, insieme alle altre forze dell’ordine, nei controlli del green pass e del rispetto delle normative anti Covid.

E’ quanto emerge dal bilancio della Polizia locale, comunicato ieri sera, venerdì, in Consiglio comunale dal sindaco Paolo Brivio durante l’aggiornamento sulla situazione della sicurezza in paese (qui l’articolo relativo).

338 le sanzioni comminate dagli agenti guidati dal comandante Ronnie Papini nel 2021 a fronte delle 119 del 2020, anno pesantemente condizionato, tra lockdown e restrizioni, dalla pandemia. La riprova arriva anche agli importi accertati, fermi a poco più di 8mila euro nel 2020 e saliti a 47mila euro lo scorso anno.

Sono stati 13 invece i sinistri rilevati, di cui 5 con danni solo a cose e 8 con lesioni. In cinque casi, infine, la Polizia locale ha fornito supporto alle altre forze dell’ordine.

Tornando alle multe, più della metà riguardano auto, seguite poi da i mezzi pesanti. Il grosso delle contravvenzioni è avvenuto lungo via Milano, ovvero la SS 342, seguito a Lardo Galimberti e via Trieste.

Tra i motivi delle contravvenzioni, “vince”, con il 23% dei casi, il mancato rispetto dell’obbligo di posizionamento del disco orario (80) seguito dalla sosta fuori dagli spazi ( 23) o sui marciapiedi (21). 16 le multe per eccesso di velocità e altrettante quelle per guida con al telefono.

Tra gli obiettivi prefissi per il 2022 dall’amministrazione comunale quello di prevedere controlli mirati per il rispetto delle aree 30, oltre che di intensificare l’attenzione sull’ambiente e sui rifiuti.