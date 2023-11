Osnago, lavori sui binari: chiusa la strada per Ronco

La chiusura necessaria per i lavori di rinnovamento e risanamento dei binari sulla linea Carnate – Bergamo

Previsti quattro momenti di stop alla circolazione con la chiusura del passaggio a livello

OSNAGO – La strada che collega Osnago a Ronco Briantino verrà chiusa al traffico a più riprese, nei prossimi giorni, a causa di lavori di rinnovamento e risanamento dei binari della linea ferroviaria Carnate-Bergamo.

Lo fa sapere, con una nota, l’amministrazione comunale che precisa: “Solo nella giornata di giovedì 16 novembre, Rfi (proprietaria della rete ferroviaria) e l’azienda incaricata dei lavori hanno avvertito l’amministrazione comunale di Osnago della necessità di chiudere il passaggio a livello, e dunque la strada al traffico. Nonostante l’insufficiente preavviso, l’amministrazione ha deciso di emanare ordinanza di chiusura totale della strada, al fine di non penalizzare un’importante opera di manutenzione, che riguarda i territori di tre province”.

Le interruzioni al traffico avranno luogo in quattro riprese: nella notte tra venerdì 17 novembre e sabato 18 novembre (ore 3-5.30); da lunedì 20 a martedì 21 novembre (ore 22-6); dalle ore 22 di mercoledì 6 dicembre alle 8 di venerdì 8 dicembre e infine dalle 22 di lunedì 11 alle 8 di mercoledì 13 dicembre.

Durante gli orari dei lavori, naturalmente il quartiere industriale posizionato lungo via della Tecnica e via Guido Rossa continuerà a rimanere accessibile, ma solo dalla provinciale 342 dir (e non da Ronco).