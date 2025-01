Osnago, le prossime iniziative in programma a Spazio Aperto

Lunedì il laboratorio artistico allo Spazio Famiglie

Venerdì l’inaugurazione della mostra di Chris Terzi “Landscapes and Ladies” mentre il 5 inizierà un percorso di alimentazione consapevole

OSNAGO – Dalle nuove attività allo Spazio Famiglie 0-3 alla mostra pittorica di Chris Terzi, passando per il percorso di alimentazione consapevole. Sono tante le iniziative in calendario allo Spazio Aperto di via Roma.

Si comincia domani, lunedì 27 gennaio con l’incontro riservato ai bambini di 0-12 mesi di età e ai loro genitori promosso nell’ambito di Spazio Famiglie 0-3. Alle 9.30 si svolgerà infatti il laboratorio “Ritagli di tempo per… fare un laboratorio artistico”. Si tratta di un’attività libera e gratuita, senza necessità di prenotazione, realizzata dalla Cooperativa La Vecchia Quercia con il sostegno di Fondo Portaverta e il patrocinio del Comune di Osnago.

Venerdì 31 gennaio alle 18 si terrà l’inaugurazione della mostra pittorica di Chris Terzi “Landscapes and Ladies”, che vedrà una selezione di quadri realizzati a Osnago dal pittore americano dal 2018 al 2024. La mostra sarà poi aperta al pubblico sabato 1 e domenica 2 febbraio dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20, venerdì 7 febbraio dalle 18 alle 20, sabato 8 febbraio dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20, domenica 9 febbraio dalle 10 alle 12.30.

Prenderà il via mercoledì 5 febbraio il percorso di alimentazione consapevole con quattro serate in programma ogni due mercoledì fino al 19 marzo. Sarà possibile partecipare anche solo a un singolo appuntamento (al costo di 10 euro l’uno) oppure prendere parte a tutto il percorso (al costo di 36 euro) che parte dalla storia e dalle tradizioni del cibo. Per quest’ultima iniziativa sono rimasti pochi posti a disposizione: per iscriversi o chiedere ulteriori informazioni è possibile mandare una mail a info.umesapiens@gmail.com