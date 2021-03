Osnago, limitazioni al traffico sui due ponticelli sul Curone e sul Molgoretta

Ordinanza della Polizia locale dopo la relazione sulla staticità dei ponti effettuata dalla società Pangea

Previsti percorsi alternativi per i mezzi pesanti: al vaglio dell’amministrazione comunale gli interventi di consolidamento

OSNAGO – Limitazioni alla percorribilità di due ponticelli e interventi di consolidamento di tutti e quattro i ponti collocati sui torrenti Molgora, Curone e Molgoretta. E’ questo l’esito del nuovo studio, che completa la ricognizione dei viadotti osnaghesi, effettuato dalla società Pangea Srl su incarico dell’amministrazione comunale.

L’incarico era stato affidato dall’amministrazione a compimento del programma generale di ricognizione dei propri viadotti, impegno fondamentale e prioritario per garantire la sicurezza di cittadini e automobilisti, in base al quale sono già stati predisposti, finanziati e in parte realizzati negli ultimi due anni interventi sul ponticello ciclo-pedonale della stazione, sul ponte carrabile della stazione (via Trieste) e sul cavalcaferrovia di via Copernico, dove i lavori dovrebbero concludersi entro l’11 aprile.

Il 16 marzo in Municipio è arrivata la relazione di Pangea srl, che ha rilasciato certificati di idoneità statica che, in 2 casi su 4, prevedono limitazioni relative alla percorribilità dei manufatti e prescrivono, per tutti i 4 viadotti, interventi di consolidamento e ristrutturazione.

Le limitazioni sono contenuti in un’ordinanza emessa oggi, lunedì 22 marzo dal comandante della Polizia locale. In sintesi, si dispone che:

il ponte di via per le Orane sul torrente Curone (località Besteck) sia percorribile solo da mezzi con peso inferiore a 1,5 tonnellate (solo auto, no furgoni, camion, articolati, pullman e veicoli agricoli o di cantiere pesanti), a passo d’uomo e a senso unico alternato, in una porzione centrale di corsia di transito larga 3 metri

il ponte di via della Brughiera sul torrente Molgoretta (strada per il Tricudai e Lomagna) sia percorribile solo da mezzi con peso inferiore a 7 tonnellate (solo auto, furgoni e piccoli camion, no grandi camion, articolati, pullman e veicoli agricoli o di cantiere pesanti).

Appositi cartelli segnaletici, nei pressi dei ponti, ma collocati anche in altri comuni (Missaglia, Montevecchia, Usmate e Lomagna), evidenziano i limiti di percorribilità dei 2 viadotti. Gli automobilisti che sono soliti percorrere via per le Orane, il tornante del Besteck e via della Brughiera, in particolare, sono invitati a tener conto di tali limiti, e di scegliere – se alla guida di mezzi pesanti – percorsi alternativi.

Quanto ai lavori di consolidamento e ristrutturazione dei quattro viadotti, l’amministrazione comunale definirà, nelle prossime settimane, il programma di interventi valido per i prossimi mesi e anni.