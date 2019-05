Sono 23 le famiglie di Osnago aiutate con questo progetto solidale

L’appuntamento sabato dalle 9 alle 19.30 in piazza Vittorio Veneto

OSNAGO – Sabato 4 maggio tornano in piazza Vittorio Emanuele i volontari di Adotta una Famiglia, progetto solidale promosso da Comune e parrocchia. L’appuntamento è dunque dalle 9 alle 19:30 per la consueta raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà. Sono 23 famiglie le famiglie aiutate per un totale di 90 persone. Nel 2013, anno acuto della crisi, i nuclei familiari erano ben 47. I donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione o donazioni in denaro che verranno utilizzate perciò per l’acquisto dei beni di prima necessità.

Al momento il magazzino è molto ben dotato di legumi in scatola – che pertanto non sono quindi necessari – mentre servono pasta, riso, farina, latte a lunga conservazione, caffè, zucchero, biscotti, pelati, tonno in scatola, olio d’oliva e di semi, in generale alimenti a lunga conservazione. Parallelamente alla raccolta viveri prosegue anche la raccolta dei punti presso il punto di vendita Conad di via Marconi. Da inizio anno i punti equivalenti a circa mille euro di spesa a settimana vengono donati per Adotta una Famiglia.