Osnago, tornano in piazza i volontari di Adotta una famiglia

Appuntamento sabato 16 gennaio in piazza Vittorio Emanuele

E’ possibile donare e contribuire al progetto Adotta una famiglia anche attraverso le donazioni sull’Iban apposito

OSNAGO – Sabato 16 gennaio i volontari di Adotta una Famiglia saranno in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 19.30 per la consueta raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà.

Come al solito i donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’igiene personale.

Gli organizzatori aggiungono: “Terminato il 2020 invitiamo i cittadini che volessero donare i punti spesa Conad maturati l’anno scorso e non utilizzati al progetto, a recarsi al più presto presso il punto vendita di via Marconi. Prosegue anche la raccolta fondi tramite bonifico bancario intestato a Il Pellicano / ADOTTA UNA FAMIGLIA sull’IBAN IT41D0521651650000000030548”.