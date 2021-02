Avviate le indagini da parte dell’Asst Lecco sulla situazione all’interno dell’ospedale di Merate

Chiuso il reparto di Medicina B e avviata la sanificazione degli spazi

MERATE – 12 casi di positività su un totale di 26 pazienti ricoverati nel reparto di Medicina B dell’ospedale Mandic di Merate. E’ quanto è stato riscontrato nelle ultime ore all’interno del presidio ospedaliero di via Cerri, a seguito dei risultati dei tamponi a cui sono stati sottoposte le persone ricoverate. Si tratta di persone tutte asintomatiche che non avevano quindi manifestato alcun sintomo riconducibile al Covid 19 e che erano state ricoverate in Medicina B, reparto Covid free, dopo aver superato le verifiche del caso legate all’area filtro.

I vertici dell’Asst Lecco hanno predisposto le operazioni di sanificazione del reparto, che dovrebbe restare chiuso fino al lunedì. Avviata nel frattempo l’indagine epidemiologica sui tamponi effettuati al fine di studiare la situazione all’interno dell’intero ospedale. Resta infatti da capire come sia avvenuto infatti il contagio all’interno del reparto, definito Covid free: non si esclude che qualche paziente potesse essere nel cosiddetto periodo finestra senza aver evidenziato ancora la propria positività.

Solo giovedì scorso la direzione sanitaria aveva deciso di implementare il numero di letti destinati a pazienti Covid nella medicina A passando da 18 a 27 posti letto a fronte di un prevedibile aumento di casi di positività da gestire.