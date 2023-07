Paderno, riapre il tratto di alzaia devastato dal maltempo

L’alzaia è di nuovo percorribile da oggi, sabato

Riaperto anche il ristoro Stallazzo

PADERNO – E’ stato riaperto a partire da oggi, sabato 29 luglio, il tratto di alzaia lungo l’Adda compreso tra Paderno e Cornate, chiuso la scorsa settimana a causa del forte maltempo che ha causato diversi danni, anche al ristoro Stallazzo gestito dalla Cooperativa Sollievo.

“Sabato 29 luglio proveremo a ripartire, in punta di piedi dopo la grande devastazione – scrivono i gestori dello Stallazzo sulla pagina fb – chiediamo a tutti gli amici un po’ di pazienza, una briciola di comprensione e per chi lo desidera, una mano. Nel prossimo fine settimana non saremo al massimo, ma cercheremo di fare del nostro meglio”.